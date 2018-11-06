Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
Добрый день, Esq. Для увеличения кредитного лимита рекомендуем активно пользоваться картой, Банк самостоятельно повышает лимиты лояльным Клиентам. Так же, возможно самостоятельно подать заявление на увеличение кредитного лимита в отделении. Банк рассмотрит Ваше пожелание.
vagrant_84 написав:Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Оформив 26.10 Б5. Спеціально під акцію на комуналь. З більш ніж 20 операцій, кишмиш отримав по 5. Операції по рахунку вже проведені мін. як пару днів. Майже всі мали кошерний (5%)мсс. Отримував смс при оплаті, де значилась сума саме 5% КБ + до цього платив вікендом (комуналь, тіліпон )і мсс знаю точно. Промаху не мало б бути. А тут такий запор. В чому причина? Це я один такий щасливий? Залишав на теплій пару заявок, все марно. Ніхто навіть не передзвонює (хоча обіцяли).
Залиште нам, будь ласка, в особистих повідомленнях, Ваші контактні дані для перевірки інформації. Зробимо все можливе для вирішення питання.
bub-har написав:TASCOMBANK Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?
Добрый день, bub-har. Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады Вам помочь. Благодарим Вас за интерес к продуктам Банка.
Пока не касалось читал о проблемах с оплатой в Новой почте в пол глаза. Не уточните - оплата через терминалы в отделениях НП, кредиткой Б5, действительно проходит как снятие наличных с соответствующей комиссией? А если дебеткой Ощада?
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