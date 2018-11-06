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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2001200220032004>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:05

  sauvignon написав:
  Lost написав:В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?

Уже починили.

Нифига не починили...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квесторе_поверніться написав:А чому вибрали Комсу?
Понравилась пенсионная программа,но она пока действует до 31 декабря! Очень привлекает 7% по аптеке и 10% на остаток!Пока присматриваюсь,но вроде лучшее предложение на рынке https://tascombank.ua/content/view/1476 ... ukrainian/
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:17

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чому вибрали Комсу?
Понравилась пенсионная программа,но она пока действует до 31 декабря! Очень привлекает 7% по аптеке и 10% на остаток!Пока присматриваюсь,но вроде лучшее предложение на рынке https://tascombank.ua/content/view/1476 ... ukrainian/

Если есть субсидии - кешбек теоретически может вылезти боком
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:42

  Zochan написав:При закритті рахунку(weekend), залишок коштів до якої суми видають в касі без комісії?

сбросьте на ощадный все до копейки, и снимайте когда и сколько нужно без комиссии
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17

  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?



Добрый день, Esq.
Для увеличения кредитного лимита рекомендуем активно пользоваться картой, Банк самостоятельно повышает лимиты лояльным Клиентам.
Так же, возможно самостоятельно подать заявление на увеличение кредитного лимита в отделении. Банк рассмотрит Ваше пожелание.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:20

  vagrant_84 написав:Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Оформив 26.10 Б5. Спеціально під акцію на комуналь. З більш ніж 20 операцій, кишмиш отримав по 5. Операції по рахунку вже проведені мін. як пару днів. Майже всі мали кошерний (5%)мсс. Отримував смс при оплаті, де значилась сума саме 5% КБ + до цього платив вікендом (комуналь, тіліпон )і мсс знаю точно. Промаху не мало б бути. А тут такий запор. В чому причина? Це я один такий щасливий? Залишав на теплій пару заявок, все марно. Ніхто навіть не передзвонює (хоча обіцяли).



Залиште нам, будь ласка, в особистих повідомленнях, Ваші контактні дані для перевірки інформації. Зробимо все можливе для вирішення питання.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:25

  bub-har написав:TASCOMBANK Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?



Добрый день, bub-har.
Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады Вам помочь.
Благодарим Вас за интерес к продуктам Банка.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:33

  patrikk написав:
  sauvignon написав:
  Lost написав:В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?

Уже починили.

Нифига не починили...



patrikk, напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях более детально о Вашей проблеме. И оставьте Ваши контактные данные для проверки информации.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:48

не приходят СМС в ТАС24

TASCOMBANK направил
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пока не касалось читал о проблемах с оплатой в Новой почте в пол глаза. Не уточните - оплата через терминалы в отделениях НП, кредиткой Б5, действительно проходит как снятие наличных с соответствующей комиссией? А если дебеткой Ощада?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
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