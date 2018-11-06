gun
Є окрема тема - Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:25
gun
Є окрема тема - Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги, кто-то вручную добавлял новые допки Б5 в masterpass?
У меня что-то уже несколько дней "Operation failed. Please try again later."
Visa platinum от Аллы тоже не добавляется (хотел на розетке срубить дополнительно 5%)
Что может быть не так?
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