gun
Є окрема тема - Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:25
gun
Є окрема тема - Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги, кто-то вручную добавлял новые допки Б5 в masterpass?
У меня что-то уже несколько дней "Operation failed. Please try again later."
Visa platinum от Аллы тоже не добавляется (хотел на розетке срубить дополнительно 5%)
Что может быть не так?
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В TAS2U пополнил моб. тел., где можно взять квитанцию на эту оплату?
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:36
Спасибо. Но даже там, человек сегодня пишет, что у него с кредитки, после ощадовских терминалов, никаких комиссий - нет.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:12
Коллеги, подскажите пож. Нужно зайти безналом без комиссии. Есть Плативка, но с комис. за вход. Есть Ощадный вклад.
Раньше можно было по реквизитам Ощадного 2620 без комис. Еще актуально?
По сайту с телефона поискал, но что-то не нашел инф. Мож.не заметил.
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:28
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:28
А дадут?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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