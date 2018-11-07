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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2001200220032004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:25

gun
Є окрема тема - Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, кто-то вручную добавлял новые допки Б5 в masterpass?
У меня что-то уже несколько дней "Operation failed. Please try again later."
Visa platinum от Аллы тоже не добавляется (хотел на розетке срубить дополнительно 5%)
Что может быть не так?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В TAS2U пополнил моб. тел., где можно взять квитанцию на эту оплату?
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:36


Спасибо. Но даже там, человек сегодня пишет, что у него с кредитки, после ощадовских терминалов, никаких комиссий - нет. :?:
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:12

Коллеги, подскажите пож. Нужно зайти безналом без комиссии. Есть Плативка, но с комис. за вход. Есть Ощадный вклад.
Раньше можно было по реквизитам Ощадного 2620 без комис. Еще актуально?
По сайту с телефона поискал, но что-то не нашел инф. Мож.не заметил.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Клиент_ написав:Еще актуально?

угу, регулярно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:28

  clientage написав:
  Клиент_ написав:Еще актуально?

угу, регулярно

спасибо
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:28

  mihasik написав:
  mephala написав:
  Vorlon написав:Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту? :?

так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?

У меня есть лимит. Взял акционную в апреле. Но за 365 не буду продлевать,возьму Б5 по окончании.

А дадут? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:38

clientage блажен, кто верует (с) :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:А дадут?

В тазіка нова політика - В5 дають майже всім, правда на 1К. На днях перевірено декілька раз. Причому дали по 1К як клієнту з вулиці так і клієнту зі стажем, якому пре-скоринг пророчив 25К.
mixa
 
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