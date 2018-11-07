ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 07:07
gun написав:
...человек сегодня пишет, что у него с кредитки, после ощадовских терминалов, никаких комиссий - нет.
Начиная где-то в марте сего года на красном форуме появлялись сообщения, что за оплату наложки за счет кредитных средств с платежной карты на терминале Ощада банк слизал дополнительную комиссию. Это стало происходит после обновления программного обеспечения на отделениях.
При чем оплата даже через сайт тоже идет по такому сценарию.
Сами услуги доставки почты и оплата по услуге "Контроль оплаты" проходят как покупка. У них назначение платежа в чеках Новой почты одинаковые.
ps Если не было таких претендентов, то никто не писал подобных сообщений. IMHO
MASolomko
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:44
clientage написав: mihasik написав: mephala написав:
так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?
У меня есть лимит. Взял акционную в апреле. Но за 365 не буду продлевать,возьму Б5 по окончании.
А дадут?
Если Вике дали,то почему Б5 не налить)
mihasik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:47
mihasik написав:
Если Вике дали,то почему Б5 не налить)
не любит Таська давать лимиты по картам,а тем более на вторую карту кредитный лимит
Попробуйте сами
Lost
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:55
тоже две WC без лимита, почти год была надежда что позже откроют кредитный лимит, но нет
как дебетки по 365грн. мне не нужны, буду закрывать.
Lost
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:01
Lost написав:
тоже две WC без лимита, почти год была надежда что позже откроют кредитный лимит, но нет
как дебетки по 365грн. мне не нужны, буду закрывать.
Кредитки каких банков есть в хозяйстве?
Vorlon
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:27
Vorlon написав: Lost написав:
тоже две WC без лимита, почти год была надежда что позже откроют кредитный лимит, но нет
как дебетки по 365грн. мне не нужны, буду закрывать.
Кредитки каких банков есть в хозяйстве?
ТАС, Форвард, Альфа, Моно, отбиваюсь от Ощада, и еще несколько... + дебетные - примерно половина живых банков на сегодня
PS:
Только Примата никогда не было
Востаннє редагувалось
Lost
в Чет 08 лис, 2018 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Lost
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:29
mixa написав: clientage написав:
А дадут?
В тазіка нова політика - В5 дають майже всім, правда на 1К. На днях перевірено декілька раз. Причому дали по 1К як клієнту з вулиці так і клієнту зі стажем, якому пре-скоринг пророчив 25К.
Підтверджую
vagrant_84
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