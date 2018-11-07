|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13
Фантом Нарахували коли? Ввечері після 21?
-
vagrant_84
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 13.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13
vagrant_84 написав:Фантом
Нарахували коли? Ввечері після 21?
В 17:58 по двум аккаунтам. Моим и жены.
А после 21 начислили за вчерашние траты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:29
GrafBV написав:
Коллеги, кто-то вручную добавлял новые допки Б5 в masterpass?
У меня что-то уже несколько дней "Operation failed. Please try again later."
Visa platinum от Аллы тоже не добавляется (хотел на розетке срубить дополнительно 5%)
Что может быть не так?
Была такая ситуация с Б5,тоже не могла в кошелек masterpass добавить. Оказалось,что когда-то, регистрировала ее на другой номер телефона в этом сервисе. Зашла на другой аккаунт,удалила ее из списка,только после этого добавилась в первый акк. До этого приходило сообщение с таким же содержанием.
-
allaliu
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.04.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:43
Lost написав: mihasik написав:
Если Вике дали,то почему Б5 не налить)
не любит Таська давать лимиты по картам,а тем более на вторую карту кредитный лимит
Попробуйте сами
Так Вику закрою, б5 открою. Две кредитки от таси мне не нужно)
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, Asdушный
, asp
, Avatar
, greenozon
, J
, M-Audio
, mihasik
, romanauscas
, Stringer
, varlo
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|