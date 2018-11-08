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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13
Фантом Нарахували коли? Ввечері після 21?
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vagrant_84
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13
vagrant_84 написав:Фантом
Нарахували коли? Ввечері після 21?
В 17:58 по двум аккаунтам. Моим и жены.
А после 21 начислили за вчерашние траты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:29
GrafBV написав:
Коллеги, кто-то вручную добавлял новые допки Б5 в masterpass?
У меня что-то уже несколько дней "Operation failed. Please try again later."
Visa platinum от Аллы тоже не добавляется (хотел на розетке срубить дополнительно 5%)
Что может быть не так?
Была такая ситуация с Б5,тоже не могла в кошелек masterpass добавить. Оказалось,что когда-то, регистрировала ее на другой номер телефона в этом сервисе. Зашла на другой аккаунт,удалила ее из списка,только после этого добавилась в первый акк. До этого приходило сообщение с таким же содержанием.
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allaliu
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:43
Lost написав: mihasik написав:
Если Вике дали,то почему Б5 не налить)
не любит Таська давать лимиты по картам,а тем более на вторую карту кредитный лимит
Попробуйте сами
Так Вику закрою, б5 открою. Две кредитки от таси мне не нужно)
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mihasik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:05
mihasik написав:
Две кредитки от таси мне не нужно)
Странно, а вот другим нужно
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Vorlon
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:48
vagrant_84 написав: mixa написав: clientage написав:
А дадут?
В тазіка нова політика - В5 дають майже всім, правда на 1К. На днях перевірено декілька раз. Причому дали по 1К як клієнту з вулиці так і клієнту зі стажем, якому пре-скоринг пророчив 25К.
Підтверджую
А мне не дали лимит, хотел четвертую кредитку заиметь.
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demichh
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:30
Знатоки депоTAS2U подкажите, плиз: у меня куча депошек - как посмотреть общую сумму всех депо? Не нашёл такую функцию((.
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jay2004
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50
jay2004 написав:
Знатоки депоTAS2U подкажите, плиз: у меня куча депошек - как посмотреть общую сумму всех депо? Не нашёл такую функцию((.
Это у бегемота так мона
А тут разве шо подставить другой телепон с разпознавалкой и свайпануть по картинкам с депо, они и проскролят строку с суммами остатков, ну а там сложите какнить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:57
кешбека за оплату услуг новой почты через приложение нет?
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HackStock
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