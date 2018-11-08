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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2003200420052006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13

Фантом Нарахували коли? Ввечері після 21?
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13

  vagrant_84 написав:Фантом Нарахували коли? Ввечері після 21?

В 17:58 по двум аккаунтам. Моим и жены.
А после 21 начислили за вчерашние траты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:29

  GrafBV написав:Коллеги, кто-то вручную добавлял новые допки Б5 в masterpass?
У меня что-то уже несколько дней "Operation failed. Please try again later."
Visa platinum от Аллы тоже не добавляется (хотел на розетке срубить дополнительно 5%)
Что может быть не так?

Была такая ситуация с Б5,тоже не могла в кошелек masterpass добавить. Оказалось,что когда-то, регистрировала ее на другой номер телефона в этом сервисе. Зашла на другой аккаунт,удалила ее из списка,только после этого добавилась в первый акк. До этого приходило сообщение с таким же содержанием.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:43

  Lost написав:
  mihasik написав:Если Вике дали,то почему Б5 не налить)

не любит Таська давать лимиты по картам,а тем более на вторую карту кредитный лимит ;) Попробуйте сами

Так Вику закрою, б5 открою. Две кредитки от таси мне не нужно)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:05

  mihasik написав:Две кредитки от таси мне не нужно)

Странно, а вот другим нужно :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:48

  vagrant_84 написав:
  mixa написав:
  clientage написав:А дадут?

В тазіка нова політика - В5 дають майже всім, правда на 1К. На днях перевірено декілька раз. Причому дали по 1К як клієнту з вулиці так і клієнту зі стажем, якому пре-скоринг пророчив 25К.

Підтверджую

А мне не дали лимит, хотел четвертую кредитку заиметь.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Знатоки депоTAS2U подкажите, плиз: у меня куча депошек - как посмотреть общую сумму всех депо? Не нашёл такую функцию((.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50

  jay2004 написав:Знатоки депоTAS2U подкажите, плиз: у меня куча депошек - как посмотреть общую сумму всех депо? Не нашёл такую функцию((.

Это у бегемота так мона :)
А тут разве шо подставить другой телепон с разпознавалкой и свайпануть по картинкам с депо, они и проскролят строку с суммами остатков, ну а там сложите какнить :idea: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

кешбека за оплату услуг новой почты через приложение нет?
HackStock
 
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  #<1 ... 2003200420052006
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