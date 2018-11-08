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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2004200520062007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:24

  jay2004 написав:М-да...Срочно нужно сделать, оф. представитель донесите до IT - отдела, плиз.

Майте совість, візьміть калькулятор. У ІТ-відділу незабаром зимова сесія, а вони ще погашення кредитів не докрутити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:27

  klug написав:
  jay2004 написав:М-да...Срочно нужно сделать, оф. представитель донесите до IT - отдела, плиз.

Майте совість, візьміть калькулятор. У ІТ-відділу незабаром зимова сесія, а вони ще погашення кредитів не докрутити.

... а потом бакалаврат, потом лето... :( Этак они ток сл. осенью шото и сделают... ну если на сл. курс таки переведутся :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:08

  Фантом написав:Сомневаюсь, что это заслуга офпреда. У меня была точно такая же ситуация с кэшбэком.
Никуда не обращался. Вчера начислили за траты 30.10 и 31.10. Видно глюк в системе был.
Плохо только, что те бонусы уже в лимиты этого месяца пошли.


Вы не обращались, но сомневаетесь. Хорошо что у вас автоматом получилось. Я вот месяц в отделение ТАСа ходил, а там неумейки не могли вопрос решить. Написал в личку письмецо. И тут же обучили персонал.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:58

  HackStock написав:кешбека за оплату услуг новой почты через приложение нет?

Нет. Там финансовый мсс
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:13

Ну народ обленился. Может вам ещё анимашку капающих копеечек с депозита, как в П24? :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:51

І кота, як у монобанди.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:19

Кажется тас начал заменять 2625 на 2620... Сегодня пропал 2625 и появился новый 2620... всё бы ничего... но вот только я на 2625 сегодня заказал выплату кб... сумма, правда небольшая, но если бы не она то пропустил бы сам факт замены счетов... так что проверяйте... хотя по Б5 2625 пока остался... :roll:
Карамболь
 
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  #<1 ... 2004200520062007
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