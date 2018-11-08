Майте совість, візьміть калькулятор. У ІТ-відділу незабаром зимова сесія, а вони ще погашення кредитів не докрутити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:24
Майте совість, візьміть калькулятор. У ІТ-відділу незабаром зимова сесія, а вони ще погашення кредитів не докрутити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:27
... а потом бакалаврат, потом лето... Этак они ток сл. осенью шото и сделают... ну если на сл. курс таки переведутся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:08
Вы не обращались, но сомневаетесь. Хорошо что у вас автоматом получилось. Я вот месяц в отделение ТАСа ходил, а там неумейки не могли вопрос решить. Написал в личку письмецо. И тут же обучили персонал.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:58
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:13
Ну народ обленился. Может вам ещё анимашку капающих копеечек с депозита, как в П24?
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:19
Кажется тас начал заменять 2625 на 2620... Сегодня пропал 2625 и появился новый 2620... всё бы ничего... но вот только я на 2625 сегодня заказал выплату кб... сумма, правда небольшая, но если бы не она то пропустил бы сам факт замены счетов... так что проверяйте... хотя по Б5 2625 пока остался...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:51
Анимашка лишняя, но если у меня их планируется до 50 штук... То сидеть и калькулятором считать, что бы не вылести за Фонд - полный некомильфо.
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