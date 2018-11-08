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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2005200620072008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А напомните плиз, что будет, если на кредитную часть кинуть больше задолженности?
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:00

  Alex_ki написав:А напомните плиз, что будет, если на кредитную часть кинуть больше задолженности?

кешбека не будет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Та мне покупку в инете, будет)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:51

  Alex_ki написав:Та мне покупку в инете, будет)

Вы про Виику спрашиваете? Погашение по СЭП на 290? судя по сообщениям ранее - излишек где-то зависнет
ПС точность ответа зависит от точности формулировки вопроса
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:58

  Alex_ki написав:Та мне покупку в инете, будет)

я про Б5, как-то раз пробовал, на карте было 500 кредитных и 100 своих, покупка на 550 грн, кешбека нет, тоже в инете
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Согласен, не написал, что вопрос по Вике, просто написав про кредитную часть думал это будет ясно..
По Б5 да, тратится имеющаяся сумма и КБ не дают, если хоть часть за свои.. а на Вике дуальный счёт и сначала оплата кредитными.. вот и интересовался, при долге 10 если кинуть 20 шо будет.. проверять опытным путем не хочу)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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