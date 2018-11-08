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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А напомните плиз, что будет, если на кредитную часть кинуть больше задолженности?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:00
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Та мне покупку в инете, будет)
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:51
Вы про Виику спрашиваете? Погашение по СЭП на 290? судя по сообщениям ранее - излишек где-то зависнет
ПС точность ответа зависит от точности формулировки вопроса
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:58
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Согласен, не написал, что вопрос по Вике, просто написав про кредитную часть думал это будет ясно..
По Б5 да, тратится имеющаяся сумма и КБ не дают, если хоть часть за свои.. а на Вике дуальный счёт и сначала оплата кредитными.. вот и интересовался, при долге 10 если кинуть 20 шо будет.. проверять опытным путем не хочу)
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
вика щас не интересна, я думал их уже все закрыли
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:02
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:34
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