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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так в итоге и делаю.. просто думалось одним сэпом загасить задолженность, а превышение само пойдет в свои, а так пришлось делать 2 отдельных платежа на пополнение) лень
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