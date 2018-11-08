|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так в итоге и делаю.. просто думалось одним сэпом загасить задолженность, а превышение само пойдет в свои, а так пришлось делать 2 отдельных платежа на пополнение) лень
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:50
АКЦИЯ! Кэшбек 5% от ТАСКОМБАНКа за оплату коммунальных услуг!
Тасик пошёл ва-банк!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:57
рип ван винкль
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:01
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30
С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Зараз переглядають цей форум: kostya77, la9, lel, lubopytnaya, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|