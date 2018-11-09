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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:17
Так в итоге и делаю.. просто думалось одним сэпом загасить задолженность, а превышение само пойдет в свои, а так пришлось делать 2 отдельных платежа на пополнение) лень
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Alex_ki
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:50
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Esq
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:57
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v57
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:01
v57 написав:
рип ван винкль
И то верно! Тем не менее, тасик доставил новость в вайбер только сейчас.
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Esq
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30
С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
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югин
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:12
Опять Тазик чудит. Все бонусы по Б5 обнулил. В тас2ю, в разделе бонусы, сплошные нули. А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:09
Фантом написав:
Опять Тазик чудит. Все бонусы по Б5 обнулил. В тас2ю, в разделе бонусы, сплошные нули. А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.
Мені рахують під 1% і техпідтримка не спішить розглядати заявку по нарахування бонусів))) щось судять,замість 5 чи 2,то по факту 1%(((
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tarasum
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:26
Фантом написав:
А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.
У меня бонусы появляются на второй день,после покупки
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allaliu
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:28
allaliu написав: Фантом написав:
А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.
У меня бонусы появляются на второй день,после покупки
Бонусы появляются на следующий день, после списания, тоесть не раньше, чем на третий день после покупки
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:37
югин написав:
С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
Информация с какого источника?
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Kevin
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