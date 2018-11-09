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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2006200720082009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так в итоге и делаю.. просто думалось одним сэпом загасить задолженность, а превышение само пойдет в свои, а так пришлось делать 2 отдельных платежа на пополнение) лень
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:50

АКЦИЯ! Кэшбек 5% от ТАСКОМБАНКа за оплату коммунальных услуг! https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/

Тасик пошёл ва-банк!
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:57

  Esq написав:АКЦИЯ! Кэшбек 5% от ТАСКОМБАНКа за оплату коммунальных услуг! https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/

Тасик пошёл ва-банк!


рип ван винкль
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:01

  v57 написав:рип ван винкль


И то верно! Тем не менее, тасик доставил новость в вайбер только сейчас.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30

С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Опять Тазик чудит. Все бонусы по Б5 обнулил. В тас2ю, в разделе бонусы, сплошные нули. А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:09

  Фантом написав:Опять Тазик чудит. Все бонусы по Б5 обнулил. В тас2ю, в разделе бонусы, сплошные нули. А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.

Мені рахують під 1% і техпідтримка не спішить розглядати заявку по нарахування бонусів))) щось судять,замість 5 чи 2,то по факту 1%(((
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:26

  Фантом написав:А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.

У меня бонусы появляются на второй день,после покупки
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:28

  allaliu написав:
  Фантом написав:А на карту жены, ещё и вчерашние бонусы не зачислил.

У меня бонусы появляются на второй день,после покупки

Бонусы появляются на следующий день, после списания, тоесть не раньше, чем на третий день после покупки
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:37

  югин написав:С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!


Информация с какого источника?
Kevin
 
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