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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 07:40
Kevin написав: югин написав:
С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
Информация с какого источника?
Подтверждаю, источник нач. отделения.
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vcy
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