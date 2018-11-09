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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 07:40
Kevin написав: югин написав:
С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
Информация с какого источника?
Подтверждаю, источник нач. отделения.
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vcy
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Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58
А при наличии Б5 с лимитом, оформление вики проходит так же по полной программе со звонками и т.д. или как-то по быстрей?
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Surz
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:06
Surz написав:
А при наличии Б5 с лимитом, оформление вики проходит так же по полной программе со звонками и т.д. или как-то по быстрей?
Также по полной.
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Vorlon
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:17
vcy написав: Kevin написав: югин написав:
С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!
Информация с какого источника?
Подтверждаю, источник нач. отделения.
Дві Віки можна користувати одним імяреком?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:42
Из тарифов Weekend Card
7.7. 1% без ПДВ
В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період
Как это работает? Потратил 10000 и потом даже если загасил в льготный период, то максимальная задолженность в течение месяца в такую сумму приводит к страховому платежу в 100 грн за прошедший месяц?
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Esq
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:42
Esq написав:
Из тарифов Weekend Card
7.7. 1% без ПДВ
В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період
Как это работает? Потратил 10000 и потом даже если загасил в льготный период, то максимальная задолженность в течение месяца в такую сумму приводит к страховому платежу в 100 грн за прошедший месяц?
Да. Но можно и отключить
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Faceless
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:00
это и у Б5 есть, можно отказаться при оформлении карты
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