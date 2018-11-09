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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2007200820092010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 07:40

  Kevin написав:
  югин написав:С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!


Информация с какого источника?


Подтверждаю, источник нач. отделения.
vcy
 
Повідомлень: 31
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А при наличии Б5 с лимитом, оформление вики проходит так же по полной программе со звонками и т.д. или как-то по быстрей?
Surz
 
Повідомлень: 17
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:06

  Surz написав:А при наличии Б5 с лимитом, оформление вики проходит так же по полной программе со звонками и т.д. или как-то по быстрей?

Также по полной.
Vorlon
 
Повідомлень: 6107
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:17

  vcy написав:
  Kevin написав:
  югин написав:С 12 по 23 ноября викенд нашару обещают!


Информация с какого источника?


Подтверждаю, источник нач. отделения.

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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:42

Из тарифов Weekend Card

7.7. 1% без ПДВ
В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період


Как это работает? Потратил 10000 и потом даже если загасил в льготный период, то максимальная задолженность в течение месяца в такую сумму приводит к страховому платежу в 100 грн за прошедший месяц?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Esq написав:Из тарифов Weekend Card

7.7. 1% без ПДВ
В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період


Как это работает? Потратил 10000 и потом даже если загасил в льготный период, то максимальная задолженность в течение месяца в такую сумму приводит к страховому платежу в 100 грн за прошедший месяц?
Да. Но можно и отключить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

это и у Б5 есть, можно отказаться при оформлении карты
Hack-Stock
 
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  #<1 ... 2007200820092010
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