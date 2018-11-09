Подтверждаю, источник нач. отделения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 07:40
Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А при наличии Б5 с лимитом, оформление вики проходит так же по полной программе со звонками и т.д. или как-то по быстрей?
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:06
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:17
Дві Віки можна користувати одним імяреком?
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:42
Из тарифов Weekend Card
Как это работает? Потратил 10000 и потом даже если загасил в льготный период, то максимальная задолженность в течение месяца в такую сумму приводит к страховому платежу в 100 грн за прошедший месяц?
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да. Но можно и отключить
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
это и у Б5 есть, можно отказаться при оформлении карты
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:24
Потенциальному клиенту с чего начать? Какой пакет услуг оформить?
Нужен бесплатный вход-выход гривны, открытие депо, бесплатное обслуживание (отсутствие смс, страховок и т.п.). Желательно одно посещение отделения.
Востаннє редагувалось novichok в Суб 10 лис, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:25
Із власного досвіду: друга картка вироблялась значно швидше - більшість інформації ц банку вже було з першого разу, і навіть не передзвонювали нікому
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