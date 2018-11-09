Платівка (відключити СМС)
Ощадний
Віка
Пятірка велика
Якщо по пятірці не дадуть ліміту толку немає. Ні?
Може апологети банки поправлять.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:53
Платівка (відключити СМС)
Ощадний
Віка
Пятірка велика
Якщо по пятірці не дадуть ліміту толку немає. Ні?
Може апологети банки поправлять.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:02
ну норм
Обычно Плативка+Сбер или Виика+Сбер идут типа пакетом, просто нуна проследить шобы птычку в анкете поставили. А Б5 без Плативки не оформляют, вернее сначала заводят клиента на Плативку, а потом уже оформяют кредзаявку, которую могут и не утвердить
Все карты кроме Виики есть мнгновенки.
У кредиток есть страхи, которые нуна настойчиво требовать не подключать. У Плативки - СМС-инфо за 10грн, мона и через саппорт отключить.
Ну и на картлимиты мона сразу заяву нашкрябать, по умолчанию кажись 10К/5оп и Р2р какой-то невразумительный
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:01
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:22
хм. А мож то не Виика?
У меня была именная, в касивеньком пенальчике. У жены, уже шаровая на ЧП, но тож неделю делали. Везёоот вам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30
То есть я вот целый ход хожу непонятно с какой картой и надписям на ней верить нельзя, и пенальчик мне привиделся...
По тарифам можно выбирать - именную или мгновенку при оформлении карты. Я специально хотел мгновенку и в отделении они были.
А вот допка-мгновенка стоит на 50 гривен дороже, если что...
P.S. Вы разве не озвучивали, какую карту хотите?
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если работать, то - открыть дежурный депо на 1к грн , чтобы была активность карт.
Иметь 2 Ощадных , на которых закинуть по 300 грн , чтобы были активными.
И вперед.
не факт, что ТАС будет постоянно интересен, возможны синусоиды активности - год просто отлично, год слёзы слёзные --- а карты и счета в состоянии готовности.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:48
У меня тоже неименная, но в прошлую ЧП они закончились быстро и предлагали именные.
Щось мені з ТАС "щастить"
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