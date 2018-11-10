Платівка (відключити СМС)
Ощадний
Віка
Пятірка велика
Якщо по пятірці не дадуть ліміту толку немає. Ні?
Може апологети банки поправлять.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:53
Платівка (відключити СМС)
Ощадний
Віка
Пятірка велика
Якщо по пятірці не дадуть ліміту толку немає. Ні?
Може апологети банки поправлять.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 18:02
ну норм
Обычно Плативка+Сбер или Виика+Сбер идут типа пакетом, просто нуна проследить шобы птычку в анкете поставили. А Б5 без Плативки не оформляют, вернее сначала заводят клиента на Плативку, а потом уже оформяют кредзаявку, которую могут и не утвердить
Все карты кроме Виики есть мнгновенки.
У кредиток есть страхи, которые нуна настойчиво требовать не подключать. У Плативки - СМС-инфо за 10грн, мона и через саппорт отключить.
Ну и на картлимиты мона сразу заяву нашкрябать, по умолчанию кажись 10К/5оп и Р2р какой-то невразумительный
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:01
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:22
хм. А мож то не Виика?
У меня была именная, в касивеньком пенальчике. У жены, уже шаровая на ЧП, но тож неделю делали. Везёоот вам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30
То есть я вот целый ход хожу непонятно с какой картой и надписям на ней верить нельзя, и пенальчик мне привиделся...
По тарифам можно выбирать - именную или мгновенку при оформлении карты. Я специально хотел мгновенку и в отделении они были.
А вот допка-мгновенка стоит на 50 гривен дороже, если что...
P.S. Вы разве не озвучивали, какую карту хотите?
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если работать, то - открыть дежурный депо на 1к грн , чтобы была активность карт.
Иметь 2 Ощадных , на которых закинуть по 300 грн , чтобы были активными.
И вперед.
не факт, что ТАС будет постоянно интересен, возможны синусоиды активности - год просто отлично, год слёзы слёзные --- а карты и счета в состоянии готовности.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:48
У меня тоже неименная, но в прошлую ЧП они закончились быстро и предлагали именные.
Левых счетов типа Сбера и плативки не открывали. Только счета Вики(€,£,$,₴)
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:58
Я когда в прошлом году оформлял платную Виику - мне горело - надо было платить а кэшбек тогда по Виике получался самый вкусный - а я уже с дуру по телепону заказал именную, пришлось за 150 грн. купить и неименную допку (кэшбек перекрывал). Ее выдали сразу при подписании договора.
В принципе себя она не раз оправдывала, когда уезжая за границу с именной, а детям "на продукты" оставлял неименную
ЗЫ, А именная да - тогда пришла в "пенальчике"
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Два вопроса из практики:
1. Из всего пакета лучше получается вика (снятие-пополнение - 0грн., мультик-счет, конвертация), если не брать во внимание КБ, и 5, если брать из-за КБ?
2. Если открыть ощад. к двум этим картам, то между этими 3-мя счетами можно свободно и быстро переводить деньги?
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
Да, с Ощадом достаточно быстро и бесплатно можно переводить между ними деньги, но в случае с Б5 только если это собственные
Лучше всего иметь обе, и Викенд и Б5
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