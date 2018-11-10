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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2009201020112012>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:53

  novichok написав:Потенциальному клиенту с чего начать? Какой пакет услуг оформить?
Нужен бесплатный вход-выход гривны, открытие депо, бесплатное обслуживание (отсутствие смс, страховок и т.п.). Желательно одно посещение отделения.

Платівка (відключити СМС)
Ощадний
Віка
Пятірка велика
Якщо по пятірці не дадуть ліміту толку немає. Ні?
Може апологети банки поправлять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:02

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Потенциальному клиенту с чего начать? Какой пакет услуг оформить?
Нужен бесплатный вход-выход гривны, открытие депо, бесплатное обслуживание (отсутствие смс, страховок и т.п.). Желательно одно посещение отделения.

Платівка (відключити СМС)
Ощадний
Віка
Пятірка велика
Якщо по пятірці не дадуть ліміту толку немає. Ні?
Може апологети банки поправлять.

ну норм
Обычно Плативка+Сбер или Виика+Сбер идут типа пакетом, просто нуна проследить шобы птычку в анкете поставили. А Б5 без Плативки не оформляют, вернее сначала заводят клиента на Плативку, а потом уже оформяют кредзаявку, которую могут и не утвердить :)
Все карты кроме Виики есть мнгновенки.
У кредиток есть страхи, которые нуна настойчиво требовать не подключать. У Плативки - СМС-инфо за 10грн, мона и через саппорт отключить.
Ну и на картлимиты мона сразу заяву нашкрябать, по умолчанию кажись 10К/5оп и Р2р какой-то невразумительный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:01

  clientage написав:Все карты кроме Виики есть мнгновенки.

Да ну? Откуда тогда у меня в наличии мгновенка WC, которую я получил сразу в день подписания договора? :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:22

  Vorlon написав:
  clientage написав:Все карты кроме Виики есть мнгновенки.

Да ну? Откуда тогда у меня в наличии мгновенка WC, которую я получил сразу в день подписания договора? :wink:

хм. А мож то не Виика?
У меня была именная, в касивеньком пенальчике. У жены, уже шаровая на ЧП, но тож неделю делали. Везёоот вам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30

  clientage написав:хм. А мож то не Виика?

То есть я вот целый ход хожу непонятно с какой картой и надписям на ней верить нельзя, и пенальчик мне привиделся... :lol:

По тарифам можно выбирать - именную или мгновенку при оформлении карты. Я специально хотел мгновенку и в отделении они были.

А вот допка-мгновенка стоит на 50 гривен дороже, если что...

P.S. Вы разве не озвучивали, какую карту хотите?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квесторе_поверніться написав:Може апологети банки поправлять.


Если работать, то - открыть дежурный депо на 1к грн , чтобы была активность карт.
Иметь 2 Ощадных , на которых закинуть по 300 грн , чтобы были активными.
И вперед.
не факт, что ТАС будет постоянно интересен, возможны синусоиды активности - год просто отлично, год слёзы слёзные --- а карты и счета в состоянии готовности.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:48

  Vorlon написав:
  clientage написав:Все карты кроме Виики есть мнгновенки.

Да ну? Откуда тогда у меня в наличии мгновенка WC, которую я получил сразу в день подписания договора? :wink:
У меня тоже неименная, но в прошлую ЧП они закончились быстро и предлагали именные.
Левых счетов типа Сбера и плативки не открывали. Только счета Вики(€,£,$,₴)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:58

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Все карты кроме Виики есть мнгновенки.

Да ну? Откуда тогда у меня в наличии мгновенка WC, которую я получил сразу в день подписания договора? :wink:

хм. А мож то не Виика?
У меня была именная, в касивеньком пенальчике. У жены, уже шаровая на ЧП, но тож неделю делали. Везёоот вам :)

Я когда в прошлом году оформлял платную Виику - мне горело - надо было платить а кэшбек тогда по Виике получался самый вкусный - а я уже с дуру по телепону заказал именную, пришлось за 150 грн. купить и неименную допку (кэшбек перекрывал). Ее выдали сразу при подписании договора.
В принципе себя она не раз оправдывала, когда уезжая за границу с именной, а детям "на продукты" оставлял неименную ;)
ЗЫ, А именная да - тогда пришла в "пенальчике" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Два вопроса из практики:
1. Из всего пакета лучше получается вика (снятие-пополнение - 0грн., мультик-счет, конвертация), если не брать во внимание КБ, и 5, если брать из-за КБ?
2. Если открыть ощад. к двум этим картам, то между этими 3-мя счетами можно свободно и быстро переводить деньги?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Son of Sun написав:Два вопроса из практики:
1. Из всего пакета лучше получается вика (снятие-пополнение - 0грн., мультик-счет, конвертация), если не брать во внимание КБ, и 5, если брать из-за КБ?
2. Если открыть ощад. к двум этим картам, то между этими 3-мя счетами можно свободно и быстро переводить деньги?


Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
Да, с Ощадом достаточно быстро и бесплатно можно переводить между ними деньги, но в случае с Б5 только если это собственные

Лучше всего иметь обе, и Викенд и Б5
Faceless
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