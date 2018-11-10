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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:03
Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
А как пополнять Ощад?
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novichok
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