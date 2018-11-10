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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:03
Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
А как пополнять Ощад?
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novichok
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:30
Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
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Son of Sun
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31
Son of Sun написав:Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Не припомню такого для ТАСа и Мони. Для Альфы было актуально, на платежи больше 1000 можно было оформить бесплатную рассрочку
novichok написав: Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
А как пополнять Ощад?
СЭП или через кассу
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Faceless
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31
Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
Лучше всего иметь обе, и Викенд и Б5
т.е. лучше иметь три карты (ВЭ, Б5, П-ка)?
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Son of Sun
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:34
Faceless написав:
Son of Sun написав:Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Не припомню такого для ТАСа и Мони. Для Альфы было актуально, на платежи больше 1000 можно было оформить бесплатную рассрочку
ОК, наверное, попутал с Аллой.
Если сравнивать между ТАСей и Моней, то Моней имеет смысл платить там, где у ТАСи меньший %% по КБ; если равный\меньший, то ТАСей, т.к. у нее чистый КБ.
КБ у ТАСи на сайте пишут до 5%, в табличке - максимум 2%
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Суб 10 лис, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Son of Sun
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:28
Son of Sun написав:Если сравнивать между ТАСей и Моней, то Моней имеет смысл платить там, где у ТАСи меньший %% по КБ; если равный\меньший, то ТАСей, т.к. у нее чистый КБ.
Имеет смысл платить той картой которой имеет смысл платить. )
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:19
Flamingo написав:
ЗЫ, А именная да - тогда пришла в "пенальчике"
А мені "голу" видали, ТАСька, де мій "пенальчик"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:39
Faceless написав:
Son of Sun написав:Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Не припомню такого для ТАСа и Мони. Для Альфы было актуально, на платежи больше 1000 можно было оформить бесплатную рассрочку
novichok написав: Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад
А как пополнять Ощад?
СЭП или через кассу
Или "своими" с Вики
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Flamingo
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:41
klug написав: Flamingo написав:
ЗЫ, А именная да - тогда пришла в "пенальчике"
А мені "голу" видали, ТАСька, де мій "пенальчик"?
Вы ж наверное на шару "под черну пятницу" свою получали. А там уже шел "план по валу", поэтому "пенальчиками" особо не разбрасывались
Ну а моя была изначально "за денюжку"...
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:47
Нізабуду, ніпращу! Що це за неповага до свинопикої народності? Доведеться закривати!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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