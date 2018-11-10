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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2009201020112012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:03

  Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад

А как пополнять Ощад?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Son of Sun написав:Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Не припомню такого для ТАСа и Мони. Для Альфы было актуально, на платежи больше 1000 можно было оформить бесплатную рассрочку


novichok написав:
  Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад

А как пополнять Ощад?


СЭП или через кассу
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31

  Faceless написав:Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад

Лучше всего иметь обе, и Викенд и Б5

т.е. лучше иметь три карты (ВЭ, Б5, П-ка)?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:34

  Faceless написав:
Son of Sun написав:Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Не припомню такого для ТАСа и Мони. Для Альфы было актуально, на платежи больше 1000 можно было оформить бесплатную рассрочку

ОК, наверное, попутал с Аллой.
Если сравнивать между ТАСей и Моней, то Моней имеет смысл платить там, где у ТАСи меньший %% по КБ; если равный\меньший, то ТАСей, т.к. у нее чистый КБ.

КБ у ТАСи на сайте пишут до 5%, в табличке - максимум 2%
Востаннє редагувалось Son of Sun в Суб 10 лис, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Son of Sun написав:Если сравнивать между ТАСей и Моней, то Моней имеет смысл платить там, где у ТАСи меньший %% по КБ; если равный\меньший, то ТАСей, т.к. у нее чистый КБ.


Имеет смысл платить той картой которой имеет смысл платить. )
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Flamingo написав:ЗЫ, А именная да - тогда пришла в "пенальчике"

А мені "голу" видали, ТАСька, де мій "пенальчик"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:39

  Faceless написав:
Son of Sun написав:Еще вопрос тем, у кого есть карты ТАСи и Мони: давно читал, что до какой-то суммы лучше рассчитываться одной картой, а после другой. Напомните, пожалуйста, алгоритм.
Не припомню такого для ТАСа и Мони. Для Альфы было актуально, на платежи больше 1000 можно было оформить бесплатную рассрочку


novichok написав:
  Faceless написав:
Снятие у Викенда бесплатно только в банкоматах ТАСа. Для бесплатного снятия лучше Плативку которую можно пополнять через Ощад

А как пополнять Ощад?


СЭП или через кассу

Или "своими" с Вики
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:41

  klug написав:
  Flamingo написав:ЗЫ, А именная да - тогда пришла в "пенальчике"

А мені "голу" видали, ТАСька, де мій "пенальчик"?

Вы ж наверное на шару "под черну пятницу" свою получали. А там уже шел "план по валу", поэтому "пенальчиками" особо не разбрасывались :mrgreen: Ну а моя была изначально "за денюжку"...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:47

Нізабуду, ніпращу! Що це за неповага до свинопикої народності? Доведеться закривати!
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