|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В мене Вікенд теж був у пенальчику, ще восени 2016... А от перевипустили вже без. Нажаль
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
TAS2U (версия для ПК) у всех сбоит. Наблюдались сбои вечером 9 ноября, целый день - 10 ноября и сегодня.
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:38
Хочу добавити карту іншого банку, але зась... Не приходить код авторізації
Мабуть, щось пилять.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
|