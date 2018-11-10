ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34
В мене Вікенд теж був у пенальчику, ще восени 2016... А от перевипустили вже без. Нажаль
Faceless
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34
TAS2U (версия для ПК) у всех сбоит. Наблюдались сбои вечером 9 ноября, целый день - 10 ноября и сегодня.
Kevin
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:38
Kevin написав:
TAS2U (версия для ПК) у всех сбоит. Наблюдались сбои вечером 9 ноября, целый день - 10 ноября и сегодня.
Хочу добавити карту іншого банку, але зась... Не приходить код авторізації
Мабуть, щось пилять.
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jay2004
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:02
novichok написав:А как пополнять Ощад? Faceless написав:
СЭП или через кассу
ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий?
novichok
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:35
novichok написав: novichok написав:А как пополнять Ощад? Faceless написав:
СЭП или через кассу
ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий?
П2П через ТАС2Ю, если суммы небольшие
По СЭПу если не убрали был вариант из ИБ за 2 грн
Faceless
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:40
novichok написав:ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий? Faceless написав:
П2П через ТАС2Ю, если суммы небольшие
По СЭПу если не убрали был вариант из ИБ за 2 грн
сумма под фонд.
а по СЭПу с какого счета или карты?
novichok
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Додано: Нед 11 лис, 2018 13:56
novichok написав: novichok написав:ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий? Faceless написав:
П2П через ТАС2Ю, если суммы небольшие
По СЭПу если не убрали был вариант из ИБ за 2 грн
сумма под фонд.
а по СЭПу с какого счета или карты?
С текущего, видимо надо открыть в отделении:
https://tascombank.ua/documents/Dodatok ... 032018.pdf
2 грн из ТАС24
Faceless
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:36
значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.
Ощадный
для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.
Стандартный
для перевода крупных сумм в другие банки.
Верно?
Вики, Б5 пока не рассматриваю.
novichok
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