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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2011201220132014>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В мене Вікенд теж був у пенальчику, ще восени 2016... А от перевипустили вже без. Нажаль
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TAS2U (версия для ПК) у всех сбоит. Наблюдались сбои вечером 9 ноября, целый день - 10 ноября и сегодня.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:38

  Kevin написав:TAS2U (версия для ПК) у всех сбоит. Наблюдались сбои вечером 9 ноября, целый день - 10 ноября и сегодня.


Хочу добавити карту іншого банку, але зась... Не приходить код авторізації :cry:
Мабуть, щось пилять.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:02

novichok написав:А как пополнять Ощад?


  Faceless написав:СЭП или через кассу

ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

novichok написав:
novichok написав:А как пополнять Ощад?


  Faceless написав:СЭП или через кассу

ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий?
П2П через ТАС2Ю, если суммы небольшие
По СЭПу если не убрали был вариант из ИБ за 2 грн
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:40

novichok написав:ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий?
  Faceless написав:П2П через ТАС2Ю, если суммы небольшие
По СЭПу если не убрали был вариант из ИБ за 2 грн

сумма под фонд.
а по СЭПу с какого счета или карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

novichok написав:
novichok написав:ОК. А как вывести деньги из ТАСа дистанционно и без комиссий?
  Faceless написав:П2П через ТАС2Ю, если суммы небольшие
По СЭПу если не убрали был вариант из ИБ за 2 грн

сумма под фонд.
а по СЭПу с какого счета или карты?
С текущего, видимо надо открыть в отделении:
https://tascombank.ua/documents/Dodatok ... 032018.pdf
2 грн из ТАС24
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:36

  Faceless написав:С текущего, видимо надо открыть в отделении:
https://tascombank.ua/documents/Dodatok ... 032018.pdf
2 грн из ТАС24

значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.Ощадный для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.
Верно?
Вики, Б5 пока не рассматриваю.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:07

  novichok написав:
  Faceless написав:С текущего, видимо надо открыть в отделении:
https://tascombank.ua/documents/Dodatok ... 032018.pdf
2 грн из ТАС24

значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.Ощадный для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.
Верно?
Вики, Б5 пока не рассматриваю.


1. Нужно открыть Ощадний (2620) и бесплатную Плативку (под депо). Если толковый менеджер - то это займёт до получаса времени в отделении. Если Вы с Киева - то могу дать лайфак - по ускорению - займёт 10 минут весь процесс.

2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно. Добавлю, что депо от 1000 грн, с любой карты украинского банка. Просто балдею с такого!!

3. По окончанию депо можно с Ощадного за 2 грн. или по P2P (Приват, ПУМБ, Моня и т.п)
без коммисии)). Либо через кассу ножками. Профит :)
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

jay2004 написав:
  novichok написав:
  Faceless написав:С текущего, видимо надо открыть в отделении:
https://tascombank.ua/documents/Dodatok ... 032018.pdf
2 грн из ТАС24

значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.Ощадный для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.
Верно?
Вики, Б5 пока не рассматриваю.


1. Нужно открыть Ощадний (2620) и бесплатную Плативку (под депо). Если толковый менеджер - то это займёт до получаса времени в отделении. Если Вы с Киева - то могу дать лайфак - по ускорению - займёт 10 минут весь процесс.

2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно. Добавлю, что депо от 1000 грн, с любой карты украинского банка. Просто балдею с такого!!

3. По окончанию депо можно с Ощадного за 2 грн. или по P2P (Приват, ПУМБ, Моня и т.п)
без коммисии)). Либо через кассу ножками. Профит :)
С Ощадного точно исходящий СЭП можно? А то я все как-то только на вход юзал
Faceless
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