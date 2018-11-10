значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо: 1.Ощадный для завода денег. 2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P 3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки. Верно? Вики, Б5 пока не рассматриваю.
значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо: 1.Ощадный для завода денег. 2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P 3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки. Верно? Вики, Б5 пока не рассматриваю.
1. Нужно открыть Ощадний (2620) и бесплатную Плативку (под депо). Если толковый менеджер - то это займёт до получаса времени в отделении. Если Вы с Киева - то могу дать лайфак - по ускорению - займёт 10 минут весь процесс.
2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно. Добавлю, что депо от 1000 грн, с любой карты украинского банка. Просто балдею с такого!!
3. По окончанию депо можно с Ощадного за 2 грн. или по P2P (Приват, ПУМБ, Моня и т.п) без коммисии)). Либо через кассу ножками. Профит
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значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо: 1.Ощадный для завода денег. 2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P 3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки. Верно? Вики, Б5 пока не рассматриваю.
1. Нужно открыть Ощадний (2620) и бесплатную Плативку (под депо). Если толковый менеджер - то это займёт до получаса времени в отделении. Если Вы с Киева - то могу дать лайфак - по ускорению - займёт 10 минут весь процесс.
2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно. Добавлю, что депо от 1000 грн, с любой карты украинского банка. Просто балдею с такого!!
3. По окончанию депо можно с Ощадного за 2 грн. или по P2P (Приват, ПУМБ, Моня и т.п) без коммисии)). Либо через кассу ножками. Профит
С Ощадного точно исходящий СЭП можно? А то я все как-то только на вход юзал