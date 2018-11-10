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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:07
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Низзя. Нужно открывать обычный текущий. Обычный, патамуша были/есть еще куча необычных типа специальных под всякие акционные депо. А Ощадный это таки депо, бессрочный, с него мона тока скинуть гроши на текущий/карточный счет, а дальше уже рулить куды нуна.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:58
Вот-вот
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:19
Этот?
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:35
novichok, похоже, по тарифам
1й текущий нашару должны открыть !
... делайте хоть что-нибудь!
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