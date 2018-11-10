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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2011201220132014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:07

  Faceless написав:С Ощадного точно исходящий СЭП можно? А то я все как-то только на вход юзал

Присоединяюсь к вопросу
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:С Ощадного точно исходящий СЭП можно? А то я все как-то только на вход юзал

Низзя. Нужно открывать обычный текущий. Обычный, патамуша были/есть еще куча необычных :) типа специальных под всякие акционные депо. А Ощадный это таки депо, бессрочный, с него мона тока скинуть гроши на текущий/карточный счет, а дальше уже рулить куды нуна.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:58

  clientage написав:
  Faceless написав:С Ощадного точно исходящий СЭП можно? А то я все как-то только на вход юзал

Низзя. Нужно открывать обычный текущий. Обычный, патамуша были/есть еще куча необычных :) типа специальных под всякие акционные депо. А Ощадный это таки депо, бессрочный, с него мона тока скинуть гроши на текущий/карточный счет, а дальше уже рулить куды нуна.

Вот-вот
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:19

  clientage написав:Низзя. Нужно открывать обычный текущий. Обычный,

Этот?Стандартный
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:35

novichok, похоже, по тарифам :)
1й текущий нашару должны открыть !
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:11

  clientage написав:novichok, похоже, по тарифам :)
1й текущий нашару должны открыть !

Це https://tascombank.ua/documents/Dodatok ... 032018.pdf
рахунок з якого на двір грошенята за 10 грн ходять.
А з якого за 2 грн?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:16

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а если щительней тки вчитаться? :)
да и ТАС2Ю не работает с текущими, юзайте их переводы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:21

Сlientage, винен, не дочитав. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:да и ТАС2Ю не работает с текущими, юзайте их переводы

Якщо усі почнуть фонди через ТАС2Ю виводити, то рекламний бюджет швидко здується, та й не зручно таку суму цідити.
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klug
 
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