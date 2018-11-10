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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:07
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Низзя. Нужно открывать обычный текущий. Обычный, патамуша были/есть еще куча необычных типа специальных под всякие акционные депо. А Ощадный это таки депо, бессрочный, с него мона тока скинуть гроши на текущий/карточный счет, а дальше уже рулить куды нуна.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:58
Вот-вот
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:19
Этот?
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:35
novichok, похоже, по тарифам
1й текущий нашару должны открыть !
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:11
Це
рахунок з якого на двір грошенята за 10 грн ходять.
А з якого за 2 грн?
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:16
Квесторе_поверніться
а если щительней тки вчитаться?
да и ТАС2Ю не работает с текущими, юзайте их переводы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:21
Сlientage, винен, не дочитав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Якщо усі почнуть фонди через ТАС2Ю виводити, то рекламний бюджет швидко здується, та й не зручно таку суму цідити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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