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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 06:10
klug написав:
Панове, а які тарифи на СЕП через ТАС2Ю, теж поки шара?
Здається 5 грн і в межах банку 0 грн
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