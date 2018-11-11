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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2012201320142015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 06:10

  klug написав:Панове, а які тарифи на СЕП через ТАС2Ю, теж поки шара?

Здається 5 грн і в межах банку 0 грн
tarasum
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Повідомлень: 31
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

СЭП в TAS2U только в мобильной версии? Когда будет в версии для ПК?
Kevin
 
Повідомлень: 71
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:50

Weekend Card

Как и ожидалось,

https://tascombank.ua/content/view/1558 ... g,russian/

Не пропустіть унікальну можливість оформити преміальну мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКУ безкоштовно. Тільки з 12 до 23 листопада приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ і замовляйте WEEKEND CARD — ми даруємо рік обслуговування безкоштовно!
Esq
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 18.08.06
Подякував: 410 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На сайті weekend.cards також можна пільгову замовити?
korovas2
 
Повідомлень: 344
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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  #<1 ... 2012201320142015
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