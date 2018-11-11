ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 06:10
klug написав:
Панове, а які тарифи на СЕП через ТАС2Ю, теж поки шара?
Здається 5 грн і в межах банку 0 грн
tarasum
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:30
СЭП в TAS2U только в мобильной версии? Когда будет в версии для ПК?
Kevin
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:50
Как и ожидалось,
https://tascombank.ua/content/view/1558 ... g,russian/
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Esq
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:01
На сайті weekend.cards також можна пільгову замовити?
korovas2
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