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Сегодня получил
А как заказывали? Кредлимит какой дали, 1К или побольше?
Не пропустіть унікальну можливість оформити преміальну мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКУ безкоштовно. Тільки з 12 до 23 листопада приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ і замовляйте WEEKEND CARD — ми даруємо рік обслуговування безкоштовно!
Сегодня получил
Тоже сегодня родственника отправил получать в отделение. Мгновенок не оказалось. Будут делать именную. Кредитный лимит - 0грн, возрастом не вышел. Свою закрою. Буду ждать апрельскую акцию.