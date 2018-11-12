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Сегодня получил
А как заказывали? Кредлимит какой дали, 1К или побольше?
Бомжацкую в футлярчике, за лимит до конца не понял. Вижу ноль, но пока и не звонили. СМС о лимите не получал.
Востаннє редагувалось vcy в Пон 12 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 2 разів.
pavyak написав:Прошло 42 дня с даты закрытия викенд карты. Мультисчета светятся в ИБ до сих пор.
еще +3дн и вот она свобода но я бы звякнул на саппорт и после 30дн
Так я хочу опять в кредитное рабство на льготных условиях.
Я спецом полгода назад закрылся и то не уверен, т.к. осенью нашел еще один текущий у себя, побежал закрывать, а менагер возьми и бухни: так у вас тут еще валютные счета... Стали выяснять, оказывается она видит и закрытые счета, только воспринимает их как рабочие... Вот не знаю, шо теперь скажут при удалённом оформлении Виики, там то я уже не смогу руками махать и... нежно направлять менагера на путь истинный
Не пропустіть унікальну можливість оформити преміальну мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКУ безкоштовно. Тільки з 12 до 23 листопада приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ і замовляйте WEEKEND CARD — ми даруємо рік обслуговування безкоштовно!
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Сегодня получил[/quote] Тоже сегодня родственника отправил получать в отделение. Мгновенок не оказалось. Будут делать именную. Кредитный лимит - 0грн, возрастом не вышел. Свою закрою. Буду ждать апрельскую акцию.[/quote] А какой лимит по возрасту?