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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2013201420152016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:05

  clientage написав:
  pavyak написав:Прошло 42 дня с даты закрытия викенд карты. Мультисчета светятся в ИБ до сих пор.

еще +3дн и вот она свобода :)
но я бы звякнул на саппорт и после 30дн

Так я хочу опять в кредитное рабство на льготных условиях.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:24

  clientage написав:
  vcy написав:
  Esq написав:Как и ожидалось,

https://tascombank.ua/content/view/1558 ... g,russian/
Не пропустіть унікальну можливість оформити преміальну мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКУ безкоштовно. Тільки з 12 до 23 листопада приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ і замовляйте WEEKEND CARD — ми даруємо рік обслуговування безкоштовно!

Сегодня получил

А как заказывали?
Кредлимит какой дали, 1К или побольше? :wink:

Бомжацкую в футлярчике, за лимит до конца не понял. Вижу ноль, но пока и не звонили. СМС о лимите не получал.
Востаннє редагувалось vcy в Пон 12 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:26

  pavyak написав:
  clientage написав:
  pavyak написав:Прошло 42 дня с даты закрытия викенд карты. Мультисчета светятся в ИБ до сих пор.

еще +3дн и вот она свобода :)
но я бы звякнул на саппорт и после 30дн

Так я хочу опять в кредитное рабство на льготных условиях.

Я спецом полгода назад закрылся и то не уверен, т.к. осенью нашел еще один текущий у себя, побежал закрывать, а менагер возьми и бухни: так у вас тут еще валютные счета... Стали выяснять, оказывается она видит и закрытые счета, только воспринимает их как рабочие... Вот не знаю, шо теперь скажут при удалённом оформлении Виики, там то я уже не смогу руками махать и... нежно направлять менагера на путь истинный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:27

https://tascombank.ua/content/view/1558 ... g,russian/

Не пропустіть унікальну можливість оформити преміальну мультивалютну дебетно-кредитну картку від ТАСКОМБАНКУ безкоштовно. Тільки з 12 до 23 листопада приходьте до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ і замовляйте WEEKEND CARD — ми даруємо рік обслуговування безкоштовно!
[/quote]

Сегодня получил[/quote]
Тоже сегодня родственника отправил получать в отделение. Мгновенок не оказалось. Будут делать именную. Кредитный лимит - 0грн, возрастом не вышел. Свою закрою. Буду ждать апрельскую акцию.[/quote]
А какой лимит по возрасту?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:30

ТАСька, пошкодуй власних менеджерів, пробач нам абонку ще на рік. Навіщо тобі у відділенні зграя свиней керованих жабою?
Востаннє редагувалось klug в Пон 12 лис, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:31

2ю дадут?

а то в апреле халявная закончится
а я бац- а у меня еще одна халявная :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:31

  vcy написав:А какой лимит по возрасту?

Не знаю какой у Тазика. Но в др. банках до 18-21года и после 70ти.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:38

  lel написав:
  vcy написав:А какой лимит по возрасту?

Не знаю какой у Тазика. Но в др. банках до 18-21года и после 70ти.

Кред. лимит =0 сразу озвучили или?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41

vcy Сразу. Уже дома пришла СМС о кредитном лимите 0грн.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
Sinica
 
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