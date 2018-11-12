А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:19
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:08
Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У нет кредитного лимита?
Щось мені з ТАС "щастить"
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Фантом і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|