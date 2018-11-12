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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2014201520162017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:19

  Sinica написав:Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?

А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
Stringer
 
Повідомлень: 8305
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:08

  Stringer написав:
  Sinica написав:Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?

А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете

Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
Sinica
 
Повідомлень: 73
З нами з: 08.07.14
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Sinica написав:Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
У нет кредитного лимита?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13954
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:04

  BBC написав:
  Sinica написав:Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
У нет кредитного лимита?

Не, нету :(
Sinica
 
Повідомлень: 73
З нами з: 08.07.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 2014201520162017
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