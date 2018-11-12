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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:19
Sinica написав:
Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:08
Stringer написав: Sinica написав:
Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
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Sinica
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:35
Sinica написав:
Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
У нет кредитного лимита?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:04
BBC написав: Sinica написав:
Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
У нет кредитного лимита?
Не, нету
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Додано: Вів 13 лис, 2018 08:03
А что конкретно изменили по тарифам за расчётно-кассовые обслуживание?https://tascombank.ua/content/view/1559 ... g,russian/
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