ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:19
Sinica написав:
Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
Stringer
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:08
Stringer написав: Sinica написав:
Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
Sinica
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:35
Sinica написав:
Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
У нет кредитного лимита?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:04
BBC написав: Sinica написав:
Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
У нет кредитного лимита?
Не, нету
Sinica
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Додано: Вів 13 лис, 2018 08:03
А что конкретно изменили по тарифам за расчётно-кассовые обслуживание?
https://tascombank.ua/content/view/1559 ... g,russian/
MASolomko
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:05
По Б5 - снятие своих в банкомате и СЭП со своих - 0.5% min 5 грн.
Amid
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:08
Sinica написав: Stringer написав: Sinica написав:
Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
С какой такой радости? Не, ну если у вас есть лимит по б5 и по вике, и вы ее сдадите, то есть вероятность, что новую получите без лимита
Stringer
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:08
А цю халявну віку тільки офпрацюючим дають чи усім?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:15
chipmunk написав:
А цю халявну віку тільки офпрацюючим дають чи усім?
з 0 лімітом давали і непрацюючим. Як зараз не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
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Квесторе_поверніться
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