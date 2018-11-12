А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:19
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:08
Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У нет кредитного лимита?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:04
Додано: Вів 13 лис, 2018 08:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А что конкретно изменили по тарифам за расчётно-кассовые обслуживание?
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:05
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
По Б5 - снятие своих в банкомате и СЭП со своих - 0.5% min 5 грн.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:08
С какой такой радости? Не, ну если у вас есть лимит по б5 и по вике, и вы ее сдадите, то есть вероятность, что новую получите без лимита
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А цю халявну віку тільки офпрацюючим дають чи усім?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:15
з 0 лімітом давали і непрацюючим. Як зараз не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кажуть що кишмиш тільки на кредитні, це так?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
|