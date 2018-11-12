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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2015201620172018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:24

  chipmunk написав:Кажуть що кишмиш тільки на кредитні, це так?

2% кишмиша, даже, на расчете в валюте. Которая, кредитной у нас быть не может.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:44

Так кому-то удалось закрыть викенд без кред. лимита и получить на след. день новую?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:52

Получил сегодня акционную неименную WC, но есть момент, который меня смутил и, что, возможно, ещё более странно - что никто об это ещё, вроде, не упоминал.

Ещё не успев встать из-за стола при оформлении я получил какое-то неожиданное смс с кодом авторизации от Альфа-банка. Само по себе это - фигня, но учитывая последующее, я думаю, что происхождение у него оттуда же.

Далее не успев еще в кассе получить карту в течение минуты-двух я получил три телефонных звонка от организаций, дающих займы наличными, и два смс от них же.

В каждом из трех звонков диалог был по одному и тому же шаблону:

- мы получили вашу заявку на кредит, где вы находитесь мы подберем вам отделение возле вас
- я не оставлял заявки
- хорошо, если понадобятся деньги - обращайтесь

У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.
Esq
 
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  #<1 ... 2015201620172018
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