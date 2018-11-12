2% кишмиша, даже, на расчете в валюте. Которая, кредитной у нас быть не может.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:24
2% кишмиша, даже, на расчете в валюте. Которая, кредитной у нас быть не может.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:44
Так кому-то удалось закрыть викенд без кред. лимита и получить на след. день новую?
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:52
Получил сегодня акционную неименную WC, но есть момент, который меня смутил и, что, возможно, ещё более странно - что никто об это ещё, вроде, не упоминал.
Ещё не успев встать из-за стола при оформлении я получил какое-то неожиданное смс с кодом авторизации от Альфа-банка. Само по себе это - фигня, но учитывая последующее, я думаю, что происхождение у него оттуда же.
Далее не успев еще в кассе получить карту в течение минуты-двух я получил три телефонных звонка от организаций, дающих займы наличными, и два смс от них же.
В каждом из трех звонков диалог был по одному и тому же шаблону:
- мы получили вашу заявку на кредит, где вы находитесь мы подберем вам отделение возле вас
- я не оставлял заявки
- хорошо, если понадобятся деньги - обращайтесь
У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.
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