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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:24
chipmunk написав:
Кажуть що кишмиш тільки на кредитні, це так?
2% кишмиша, даже, на расчете в валюте. Которая, кредитной у нас быть не может.
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wig
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:44
Так кому-то удалось закрыть викенд без кред. лимита и получить на след. день новую?
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demichh
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:52
Получил сегодня акционную неименную WC, но есть момент, который меня смутил и, что, возможно, ещё более странно - что никто об это ещё, вроде, не упоминал.
Ещё не успев встать из-за стола при оформлении я получил какое-то неожиданное смс с кодом авторизации от Альфа-банка. Само по себе это - фигня, но учитывая последующее, я думаю, что происхождение у него оттуда же.
Далее не успев еще в кассе получить карту в течение минуты-двух я получил три телефонных звонка от организаций, дающих займы наличными, и два смс от них же.
В каждом из трех звонков диалог был по одному и тому же шаблону:
- мы получили вашу заявку на кредит, где вы находитесь мы подберем вам отделение возле вас
- я не оставлял заявки
- хорошо, если понадобятся деньги - обращайтесь
У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.
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Esq
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:58
wig написав: chipmunk написав:
Кажуть що кишмиш тільки на кредитні, це так?
2% кишмиша, даже, на расчете в валюте. Которая, кредитной у нас быть не может.
2% і за кредитні і за свої, але лише за розрахунки в Інтернет. 1% за розрахунок своїми в торгівельних мережах.
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chico
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:01
Esq написав:
Получил сегодня акционную неименную WC, но есть момент, который меня смутил и, что, возможно, ещё более странно - что никто об это ещё, вроде, не упоминал.
Ещё не успев встать из-за стола при оформлении я получил какое-то неожиданное смс с кодом авторизации от Альфа-банка. Само по себе это - фигня, но учитывая последующее, я думаю, что происхождение у него оттуда же.
Далее не успев еще в кассе получить карту в течение минуты-двух я получил три телефонных звонка от организаций, дающих займы наличными, и два смс от них же.
В каждом из трех звонков диалог был по одному и тому же шаблону:
- мы получили вашу заявку на кредит, где вы находитесь мы подберем вам отделение возле вас
- я не оставлял заявки
- хорошо, если понадобятся деньги - обращайтесь
У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.
Аналогічно: підтверджено трьома людьми - те, що номер тут же передається кредитним конторам, а-ля колекторські, не дуже приємно
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:08
chico написав:
Аналогічно: підтверджено трьома людьми - те, що номер тут же передається кредитним конторам, а-ля колекторські, не дуже приємно
Такая ситуация выходит за рамки неприятного: если в банке передаётся информация о клиентах третьим лицам, то ведь неизвестно в каком объёме: только телефон? или может анкета целиком? а может и паспортные данные в комплекте. Это серьёзный косяк, ребята, очень серьёзный.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:08
chipmunk написав:
Кажуть що кишмиш тільки на кредитні, це так?
Це по Великій п'ятірці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:10
chipmunk написав:
А цю халявну віку тільки офпрацюючим дають чи усім?
С 0-м КЛ шаровую Вику дают всем подряд.
Это ж не субсия от правительства.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:29
По Вике - можно ли напрямую гасить СЭПом кредитный счёт, или же сначала на дебетный, а потом с него в ТАС24 кредитный?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:54
Колеги, а Платівка через 2р2 безкоштовно поповнюється , так ?
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