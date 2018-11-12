Додано: Вів 13 лис, 2018 13:52

Получил сегодня акционную неименную WC, но есть момент, который меня смутил и, что, возможно, ещё более странно - что никто об это ещё, вроде, не упоминал.



Ещё не успев встать из-за стола при оформлении я получил какое-то неожиданное смс с кодом авторизации от Альфа-банка. Само по себе это - фигня, но учитывая последующее, я думаю, что происхождение у него оттуда же.



Далее не успев еще в кассе получить карту в течение минуты-двух я получил три телефонных звонка от организаций, дающих займы наличными, и два смс от них же.



В каждом из трех звонков диалог был по одному и тому же шаблону:



- мы получили вашу заявку на кредит, где вы находитесь мы подберем вам отделение возле вас

- я не оставлял заявки

- хорошо, если понадобятся деньги - обращайтесь



У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.