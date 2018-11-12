Можно напрямуюAmid написав:По Вике - можно ли напрямую гасить СЭПом кредитный счёт, или же сначала на дебетный, а потом с него в ТАС24 кредитный?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Можно напрямую
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:09
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:12
Б5 і Віка
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:21
Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:23
Вот с ощадного, как раз, кредит и не закрывается. Только через карту.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:24
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Получил с 4 или 5 попытки Б5 с смешным кредитным лимитом 1000грн. Уже высадил все на комуналку. Еще не все заплатил.
Как правильно пополнить, что бы был кешбек? Дождаться проводки по счету и пополнять?
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:25
Як це може бути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:27
Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:32
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:41
.
Аналогично. Два месяца активно пользовался Б5 - левые конторы заколебали своими предложениями. Слив инфы происходит не только при оформлении,но и при движении средств на карте.
Хотелось бы услышать мнение офпреда по поводу такого серьезного нарушения.
|