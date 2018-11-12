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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2017201820192020>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Amid написав:По Вике - можно ли напрямую гасить СЭПом кредитный счёт, или же сначала на дебетный, а потом с него в ТАС24 кредитный?
Можно напрямую
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:09

  maxprofit написав:Колеги, а Платівка через 2р2 безкоштовно поповнюється , так ?

Нет, конечно же.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:12

  slasva написав:
  maxprofit написав:Колеги, а Платівка через 2р2 безкоштовно поповнюється , так ?

Нет, конечно же.

Б5 і Віка
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:21

  Квесторе_поверніться написав:
  slasva написав:
  maxprofit написав:Колеги, а Платівка через 2р2 безкоштовно поповнюється , так ?

Нет, конечно же.

Б5 і Віка

Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:23

  klug написав:Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.

Вот с ощадного, как раз, кредит и не закрывается. Только через карту.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Получил с 4 или 5 попытки Б5 с смешным кредитным лимитом 1000грн. Уже высадил все на комуналку. Еще не все заплатил.
Как правильно пополнить, что бы был кешбек? Дождаться проводки по счету и пополнять?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:25

  wig написав:
  klug написав:Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.

Вот с ощадного, как раз, кредит и не закрывается. Только через карту.

Як це може бути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:27

  Квесторе_поверніться написав:Як це може бути?

Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:32

  lel написав:Дождаться проводки по счету и пополнять?

да
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:41

  chico написав:
  Esq написав:
У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.

Аналогічно: підтверджено трьома людьми - те, що номер тут же передається кредитним конторам, а-ля колекторські, не дуже приємно

.
Аналогично. Два месяца активно пользовался Б5 - левые конторы заколебали своими предложениями. Слив инфы происходит не только при оформлении,но и при движении средств на карте.
Хотелось бы услышать мнение офпреда по поводу такого серьезного нарушения.
THB
 
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