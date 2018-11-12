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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2017201820192020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:59

  THB написав:
  chico написав:
  Esq написав:
У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.

Аналогічно: підтверджено трьома людьми - те, що номер тут же передається кредитним конторам, а-ля колекторські, не дуже приємно

.
Аналогично. Два месяца активно пользовался Б5 - левые конторы заколебали своими предложениями. Слив инфы происходит не только при оформлении,но и при движении средств на карте.
Хотелось бы услышать мнение офпреда по поводу такого серьезного нарушения.

A зачем вам мнение офпреда?
Оформлял Б5. Заполнили заявку - через минуту звонок: бла-бла, предлагаем микрокредиты ...5000 налом. Были посланы. На мой вопрос что за ... менеджер ответила что у них в партнерах две кредитные организации (названия не помню).
Так что вы правы - слив идет на этапе оформления.
Мне даже сообщение из УБКИ о том что ТАС сделал запрос пришло после звонка этих упырей
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:02

Так Кредит Маркет це теж контора Комси.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:06

  Stringer написав:
  Sinica написав:Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?

А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете

Таки нет, второй викенд, при незакрытом счете предыдущей карты - не дают :cry:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:14

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  Sinica написав:Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?

А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете

Таки нет, второй викенд, при незакрытом счете предыдущей карты - не дают :cry:

Це ж скільки часу слід чекати для закриття рахунку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Stringer написав:А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете

Таки нет, второй викенд, при незакрытом счете предыдущей карты - не дают :cry:

Це ж скільки часу слід чекати для закриття рахунку?

+45дн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:18

  wig написав:
  klug написав:Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.

Вот с ощадного, как раз, кредит и не закрывается. Только через карту.

Питання задавали про Платівку. У той же час, через р2р кредит закривається ~ 3 дні, тому порада про Ощадний актуальна і для вашого питання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:24

  Квесторе_поверніться написав:Так Кредит Маркет це теж контора Комси.


Это верно, но звонили другие - всякие Швыдко Гроши, да и не факт, что они своим-то и именем представлялись. Мутняк звонит.

+380931701010 - Швыдко Гроши
+380676143298
+380672438890
+380931701019 - Швыдко Гроши

СМС:

BISTROZAIM
Finme

Это у меня за сегодня.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:42

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як це може бути?

Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.

Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:46

  Фантом написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як це може бути?

Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.

Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.

+Ещё раз,нужно заходить в тас24 и перекидывать пришедшие деньги,с дебетного, непосредственно, на кредитку (Вику). А это вообще неудобно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:Ещё раз...

да-да, особенно на выходных это неудобно делать, спать хочется
предлагаю просто закрыть эту возможность :mrgreen:
а я пойду мешочки поворочаю
... делайте хоть что-нибудь!
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