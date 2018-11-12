Esq написав: У меня нет другого объяснения как если мой телефон в процессе оформления кредитного лимита по карте банка тут же был передан посторонним лицам.
Аналогічно: підтверджено трьома людьми - те, що номер тут же передається кредитним конторам, а-ля колекторські, не дуже приємно
. Аналогично. Два месяца активно пользовался Б5 - левые конторы заколебали своими предложениями. Слив инфы происходит не только при оформлении,но и при движении средств на карте. Хотелось бы услышать мнение офпреда по поводу такого серьезного нарушения.
A зачем вам мнение офпреда? Оформлял Б5. Заполнили заявку - через минуту звонок: бла-бла, предлагаем микрокредиты ...5000 налом. Были посланы. На мой вопрос что за ... менеджер ответила что у них в партнерах две кредитные организации (названия не помню). Так что вы правы - слив идет на этапе оформления. Мне даже сообщение из УБКИ о том что ТАС сделал запрос пришло после звонка этих упырей
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Sinica написав:Подскажите, насколько реально сейчас закрыть уже имеющуюся Вику, чтобы оформить новую по акции?
А в чем проблема закрыть? Идёте и закрываете (реально закроется через 45 дней), тут же и открываете
Таки нет, второй викенд, при незакрытом счете предыдущей карты - не дают
Це ж скільки часу слід чекати для закриття рахунку?
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