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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:36
Stringer написав: Sinica написав:
Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.
С какой такой радости? Не, ну если у вас есть лимит по б5 и по вике, и вы ее сдадите, то есть вероятность, что новую получите без лимита
43-тий день с дня закрытия. Заполнил форму на сайте - ответ: отказ у вас уже есть такая карта.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 18:35
Квесторе_поверніться написав: slasva написав: maxprofit написав:
Колеги, а Платівка через 2р2 безкоштовно поповнюється , так ?
Нет, конечно же.
Б5 і Віка
Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.
Мене цікавить, як безготівково загнати кошти в Тас для депозитів. Я так розумію, що треба СЕПом на Ощадний, з нього - на депозит, а %% - уже на Платівку . Чи є простіша схема ?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 18:38
maxprofit написав:
Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.
Мене цікавить, як безготівково загнати кошти в Тас для депозитів. Я так розумію, що треба СЕПом на Ощадний, з нього - на депозит, а %% - уже на Платівку . Чи є простіша схема ?
Это оптимальный вариант - сэп на ощадный, с ощадного на плативку, с плативки депозит
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