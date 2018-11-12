Stringer написав:
С какой такой радости? Не, ну если у вас есть лимит по б5 и по вике, и вы ее сдадите, то есть вероятность, что новую получите без лимита
43-тий день с дня закрытия. Заполнил форму на сайте - ответ: отказ у вас уже есть такая карта.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:36
43-тий день с дня закрытия. Заполнил форму на сайте - ответ: отказ у вас уже есть такая карта.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:35
Мене цікавить, як безготівково загнати кошти в Тас для депозитів. Я так розумію, що треба СЕПом на Ощадний, з нього - на депозит, а %% - уже на Платівку . Чи є простіша схема ?
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:38
Это оптимальный вариант - сэп на ощадный, с ощадного на плативку, с плативки депозит
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:52
0,5% комісії не буде , якщо з Ощадного на Платівку ?
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:54
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не буде. І в принципі для цієї операції згодиться будь=яка дебетова картка - хоч Платівка, хоч Оптимальний, хлоч Вікенд, зарахування з Ощадного йде як цільове - виплата депозиту, бо Ощадний йде як депо
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:55
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Для проверки изложенной Вами информации, просьба в личных сообщениях предоставить детали, а именно: адрес отделения Банка, дата и время обращения, номер телефона, на который Вы приняли звонок/смс.
Уверяем Вас, что при оформлении продуктов и заполнении документов в отделении все полученные данные обрабатываются Банком в рамках действующего законодательства и условий, изложенных в ДКБО.
Спасибо.
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:16
Злив персональних даних в посторонні організації без відома клієнта в Таскомбанку.
Підтверджую дану інформацію,що прийшло смс від альфабанку,прийшов код,а потім,дзвонили та смс повідомлення з а-ля кредитних організацій при оформленні на сайті Вікенд Webservis,kreditgroup,miloan,bistrozaim,globalkredit і пропонували кредит. Причому вони підтвердили,що Таскомбанк передав інформацію про мене,тобто для отримання кредиту в дані організації. Не приємно
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Колеги, ще одне питання від нуба: тас2ю веб версія та смартфонна відрізняються ? р2р будь-куди лише зі смартфона ?
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
" адрес отделения Банка, дата и время обращения, номер телефона, на который Вы приняли звонок/смс. "
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Напомню,у меня было просто движение по карте, выше,чем обычно.
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