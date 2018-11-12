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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2019202020212022>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:36

  Stringer написав:
  Sinica написав:Если в отделении её закрыть завтра, то подать заявку на новую Вику можно будет только через 45дней? Т.е. с соответствующим пролётом по нынешней акции с первым бесплатным годом.

С какой такой радости? Не, ну если у вас есть лимит по б5 и по вике, и вы ее сдадите, то есть вероятность, что новую получите без лимита

43-тий день с дня закрытия. Заполнил форму на сайте - ответ: отказ у вас уже есть такая карта.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  slasva написав:
  maxprofit написав:Колеги, а Платівка через 2р2 безкоштовно поповнюється , так ?

Нет, конечно же.

Б5 і Віка

Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.

Мене цікавить, як безготівково загнати кошти в Тас для депозитів. Я так розумію, що треба СЕПом на Ощадний, з нього - на депозит, а %% - уже на Платівку . Чи є простіша схема ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:38

  maxprofit написав:
Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.

Мене цікавить, як безготівково загнати кошти в Тас для депозитів. Я так розумію, що треба СЕПом на Ощадний, з нього - на депозит, а %% - уже на Платівку . Чи є простіша схема ?

Это оптимальный вариант - сэп на ощадный, с ощадного на плативку, с плативки депозит
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:52

  Stringer написав:
  maxprofit написав:
Краще Ощадний через ТАС2Ю, а далі вже куди вам треба - так не треба 3 дні чекати, щоб кошти провелись.

Мене цікавить, як безготівково загнати кошти в Тас для депозитів. Я так розумію, що треба СЕПом на Ощадний, з нього - на депозит, а %% - уже на Платівку . Чи є простіша схема ?

Это оптимальный вариант - сэп на ощадный, с ощадного на плативку, с плативки депозит

0,5% комісії не буде , якщо з Ощадного на Платівку ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:54

  maxprofit написав:0,5% комісії не буде , якщо з Ощадного на Платівку ?

Не буде.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  maxprofit написав:0,5% комісії не буде , якщо з Ощадного на Платівку ?

Не буде. І в принципі для цієї операції згодиться будь=яка дебетова картка - хоч Платівка, хоч Оптимальний, хлоч Вікенд, зарахування з Ощадного йде як цільове - виплата депозиту, бо Ощадний йде як депо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:55

  Esq написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так Кредит Маркет це теж контора Комси.


Это верно, но звонили другие - всякие Швыдко Гроши, да и не факт, что они своим-то и именем представлялись. Мутняк звонит.

+380931701010 - Швыдко Гроши
+380676143298
+380672438890
+380931701019 - Швыдко Гроши

СМС:

BISTROZAIM
Finme

Это у меня за сегодня.


Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Для проверки изложенной Вами информации, просьба в личных сообщениях предоставить детали, а именно: адрес отделения Банка, дата и время обращения, номер телефона, на который Вы приняли звонок/смс.
Уверяем Вас, что при оформлении продуктов и заполнении документов в отделении все полученные данные обрабатываются Банком в рамках действующего законодательства и условий, изложенных в ДКБО.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:16

Злив персональних даних в посторонні організації без відома клієнта в Таскомбанку.
Підтверджую дану інформацію,що прийшло смс від альфабанку,прийшов код,а потім,дзвонили та смс повідомлення з а-ля кредитних організацій при оформленні на сайті Вікенд Webservis,kreditgroup,miloan,bistrozaim,globalkredit і пропонували кредит. Причому вони підтвердили,що Таскомбанк передав інформацію про мене,тобто для отримання кредиту в дані організації. Не приємно
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Колеги, ще одне питання від нуба: тас2ю веб версія та смартфонна відрізняються ? р2р будь-куди лише зі смартфона ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

" адрес отделения Банка, дата и время обращения, номер телефона, на который Вы приняли звонок/смс. "
,
Напомню,у меня было просто движение по карте, выше,чем обычно.
THB
 
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