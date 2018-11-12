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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2019202020212022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53

Меня заспамили сегодня, так что у меня есть вся свежая информация. Передал в банк и надеюсь на серьёзное отношение к этой проблеме.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53

  maxprofit написав:Колеги, ще одне питання від нуба: тас2ю веб версія та смартфонна відрізняються ? р2р будь-куди лише зі смартфона ?

1) дещо; 2) в обох.

P.S. ТАСька так зашкварилася, що аж представник у неробочий час прибіг. Це ж треба, власних клієнтів зливати на сторону, та ще й пропонувати кещ-кредит, бажаючим отримати "преміальну" картку - повний відрив від реальності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2573
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:01

Кстати, о кредитном лимите на Weekend Card...

Я на прошлой неделе покупал авиабилеты с кредитного лимита Б5 и эта покупка существенным образом вычерпала этот лимит. Так вот свежего лимита по новой WC на эту покупку бы вообще не хватило. Я, конечно, понимаю, что хозяин-барин и назначает сколько захочет, но в таком виде это слегка несерьёзно.
Esq
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 18.08.06
Подякував: 411 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:02

В веб-тас2ю запилили сэпы.
Респект
mustbe
 
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  #<1 ... 2019202020212022
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